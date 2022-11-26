В Самаре улицу Мориса Тореза затопило из-за коммунальной аварии

Как отмечают местные жители, вода течёт уже третий день. Фото: Евгений Щекин
В социальных сетях жители Самары весь день публикуют кадры потопа на улице Мориса Тореза. Самарский блогер Евгений Щекин показал видео, на котором заметно, что вся улица в воде.
Сегодня, 26 ноября, в 13:20 была снята «река», появившаяся возле дома № 141. Как отмечают местные жители, вода течёт уже третий день.
— «Река» временами переходящая в ручей растянулась до Промышленности, — делится Евгений Щекин.
Как выяснилось, на территории не единственное повреждение трубопровода. На месте бьют около трёх источников. Другие кадры потопа на Мориса Тореза, 141 были записаны в 20:10. К этому времени коммунальную аварию не устранили. Есть вероятность, что на утро вся «река» превратится в «каток».
Как выяснилось, на территории не единственное повреждение трубопровода. Фото: Евгений Щекин
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