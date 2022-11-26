В Самарской области внук украл у бабушки более 60 тысяч рублей на ремонт машины после ДТП

Мужчина совершал несколько переводов от одной до пяти тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 42-летний внук украл у своей 83-летней бабушки более 60 тысяч рублей. Мужчина проживает отдельно от неё и приходит помогать по хозяйству.

— Сызранец через кнопочный телефон получал смс-оповещения с кодом для подтверждения перевода, а потом стирал сообщения о списании. Пожилая женщина ни о чем не догадывалась около трех месяцев, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так мужчина совершал несколько переводов от одной до пяти тысяч рублей. С апреля по июнь этого года он похитил более 60 тысяч рублей. На кражу пенсии у собственной бабушки сызранец пошел ради ремонта автомобиля после ДТП, совершенном по его вине.

Родственница ему доверяла и не следила за его действиями во время визитов. Житель Сызрани уже был ранее судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент уголовное дело направлено в городской суд.

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