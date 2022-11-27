Житель Самарской области украл из ломбарда телефон, но сразу попался сотрудникам ППСП

Молодой человек пришел в ломбард с целью украсть телефон Фото: принтскрин видео.

В полицию Тольятти обратились сотрудники одного из ломбардов, где произошло ограбление. В комиссионный магазин пришел молодой человек и попросил показать приглянувшийся сотовый телефон. Как только средство связи оказалось в руках злоумышленника, он сбежал.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных в ломбарде и опросили продавцов. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена наружным силам.

В ходе патрулирования в одном из дворов сотрудники патрульно-постовой службы заметили молодого человека, схожего с приметами разыскиваемого. При виде людей в форме мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан.

В отделении полиции на опросе подозреваемый не стал отрицать свою вину в преступлении и рассказал, что ограбление было запланировано. Как выяснилось, мужчина не собирался покупать в ломбарде телефон, но из-за мер безопасности ему пришлось идти на хитрость и заставить продавца передать мобильное устройство ему в руки. После совершения ограбления, тольяттинец сдал телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении 23-летнего местного жителя, который ранее не был судим и нигде не работал, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время сотрудники полиции проверяют его причастность в аналогичным преступлениям, совершенных в городе.