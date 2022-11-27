Тольяттинский фигурист Егор Базин стал частью грандиозного ледового шоу под песни Высоцкого в Самаре

На ледовом шоу выступили Базин и Худайбердиева

Фигурист родом из Тольятти Егор Базин вместе с партнершей Елизаветой Худайбердиевой удивили зал очень нежным номером в ледовом шоу под песни Владимира Высоцкого, которое прошло 26 ноября 2022 года. Еще неделю назад фигуристы выступали здесь же, в Дворце спорта в Самаре на пятом этапе Гран-при, где ызяли золото в танцах на льду. И сегодня они снова появились на арене, но уже с показательным номером под песню Владимира Высоцкого "Танго о двух влюбленных кораблях".

Зал встретил лидеров российской сборной громкими аплодисментами в этот день зал был полон. Шоу было приурочено к 55-летию со дня концерта Высоцкого в Куйбышеве в 1967 году. Тогда Владимир Семенович выступил перед огромной аудиторией - перед таким залом он пел впервые. Вот что он написал после этого концерта.

- Очень радостно видеть нашего фигуриста, добившегося таких высот, на самарской арене. Также здесь выступают наши синхронисты - и взрослые, и дети, тоже очень талантливые ребята. Приятно, что у нас появился дворец спорта, который позволяет устраивать подобные шоу на нашей земле, - отметила президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

Инициатор мероприятия Никита Высоцкий также остался доволен тем, как прошло шоу и полным залом на выступлении - сама идея совместить песни Высоцкого и фигурное катание была очень дерзкой, но все удалось. А гуюернатор Дмитрий Азаров сказал, что гордится самарцами, которые доказали, что любят авторскую песню, умеют ценить свою историю - в этот день на трибунах практически не было пустых мест.