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НовостиОбщество27 ноября 2022 12:01

В Тольятти простились с Александром Кузьминым, который героически погиб в ходе специальной операции

С героем простились со всеми воинскими почестями
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА

Житель Тольятти Александр Кузьмин был направлен на выполнение боевых задач на специальную операцию. Наш земляк погиб, самоотверженно сражаясь за мир и за свою Родину. На прощание пришли родные и близкие героя, а также коллеги, друзья и представители администрации Тольятти.

- Сегодня мы с глубокой скорбью прощаемся с настоящим героем, нашим земляком - Александром Владимировичем Кузьминым. В сложный период для своей страны, он поступил как настоящий патриот и настоящий мужчина. Он счёл своим долгом встать на защиту интересов своей Родины, своего народа, своих родных и близких, - обратился со словами соболезнования к собравшимся заместитель главы Тольятти – глава администрации Центрального района Евгений Гришин.

В последний путь Александра Кузьмина проводили со всеми воинскими почестями. Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.