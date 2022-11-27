Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре

Дмитрий Азаров остался в восторге от концерта

В субботу, 26 ноября 2022 года, в Самаре во Дворце спорта на улице Молодогвардейской состоялся концерт, посвященный 55-летию со дня выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве, ставшего первым стадионным в его карьере. Вместе со своими земляками на концерте «Вертикаль времени Высоцкого» наслаждался творчеством великого поэта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В концертной программе приняли участие артисты Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов. На льду Дворца спорта свои номера показали молодые и опытные фигуристы, победители всероссийских и международных соревнований. Выступления проходили в сопровождении симфонического оркестра и с использованием комплекса визуальных эффектов. Такое представление было показано впервые.

- Я в восторге, что удалось воплотить в жизнь такую интересную задумку, соединив сразу несколько видов искусства. Творчество Владимира Семеновича, лед и фигурное катание, 55-летний юбилей первого большого концерта великого артиста, который прошел именно здесь, на самарской земле, новый Дворец спорта, имя Высоцкого на фасаде и связь поколений. Мне кажется, что все сошлось, все получилось, - сказал губернатор.

В свою очередь сын артиста Никита Высоцкий, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», поблагодарил правительство Самарской области за возможность реализации мероприятия подобного масштаба. Концерт прошел при полном аншлаге, как и тогда, 55-лет назад. Самарцы очень любят творчество Высоцкого, даже подрастающее поколение прониклось песнями юности своих родителей.