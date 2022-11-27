В Самаре на улице Революционной в гололед лоб в лоб врезались две иномарки

Мужчина не справился с управлением и спровоцировал аварию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В субботу, 26 ноября 2022 года, на улице Революционной в Самаре произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадала одна из пассажирок, которая находилась в момент ДТП в салоне виновника.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и напротив дома №101 совершил столкновение с «Маздой», которой управляла 37-летняя женщина.

В результате аварии телесные повреждения получила 45-летняя пассажирка «Рено». Врачи осмотрели женщину и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.