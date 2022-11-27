В Самарской области 89% жителей поддержали инициативу Госдумы, чтобы сделать 31 декабря выходным днем

Большинство самарцев были бы не против еще одного выходного в году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сайта по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как самарцы относятся к инициативе Госдумы РФ об объявлении 31 декабря официальным выходным днем. Как выяснилось, большая часть жителей региона поддерживают мнение депутатов.

По результатам опроса, 89% самарцев хотели бы, чтобы последний день в году был официально нерабочим, так как обычно этот день довольно загружен – выбор подарков, уборка, приготовление праздничных блюд. Стоит отметить, что сторонников еще одного выходного больше вреди женщин, нежели мужчин.

Однако есть и те, кто не поддержал депутатов и выступает против их инициативы. Свою позицию 6% самарцев объясняют тем, что новогодние праздники и так слишком длинные.