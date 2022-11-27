Двое жителей Самарской области погибли от коронавируса 27 ноября 2022 года

Статистика по коронавирусу на 27 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последний месяц наблюдается стабильная ситуация по заболеваниям коронавирусом среди местных жителей. По данным на 27 ноября 2022 года за минувшие сутки было зарегистрировано 183 новых заражений этим опасным вирусом. К сожалению, двое самарцев не справились с заболеванием и погибли.

Всего с начала пандемии коронавируса в Самарской области было зафиксировано 484 491 случай заболевания среди местных жителей. Из них, 8 154 человека не смогли справиться с опасной болезнью и скончались.

В рейтинге регионов по общему числу заражений Самарская область занимает 6-е место. Впереди нас с более 497 тысячами заболевших находится Нижегородская область. Первое и второе место в данном рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург соответственно. В столице более 3 миллионов заражений с 2020 года, а в Питере – почти 2 миллиона.