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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 15:34

Двое жителей Самарской области погибли от коронавируса 27 ноября 2022 года

Стала известна статистика по ковиду на сегодняшний день
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Статистика по коронавирусу на 27 ноября

Статистика по коронавирусу на 27 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последний месяц наблюдается стабильная ситуация по заболеваниям коронавирусом среди местных жителей. По данным на 27 ноября 2022 года за минувшие сутки было зарегистрировано 183 новых заражений этим опасным вирусом. К сожалению, двое самарцев не справились с заболеванием и погибли.

Всего с начала пандемии коронавируса в Самарской области было зафиксировано 484 491 случай заболевания среди местных жителей. Из них, 8 154 человека не смогли справиться с опасной болезнью и скончались.

В рейтинге регионов по общему числу заражений Самарская область занимает 6-е место. Впереди нас с более 497 тысячами заболевших находится Нижегородская область. Первое и второе место в данном рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург соответственно. В столице более 3 миллионов заражений с 2020 года, а в Питере – почти 2 миллиона.