Жители Самары удивились загадочной парочке на кабинке общественного туалета в обновленном парке

Все оказалось довольно просто Фото: из соцсетей

В Самаре благоустройство парка «Молодежный» в границах Ново-Вокзальной и Ставропольской идет полным ходом. Жители города очень рады, что один из любимых парков будет радовать своей красотой и современным оборудованием. Самарец Максим О. решил в выходной день прогуляться по «Молодежному» и лично оценить его преображение, однако новый общественный туалет поверг мужчину в шок.

Максим сфотографировал необычное явление и выложил на своей станице в социальных сетях. На фото – общественный туалет с множеством отдельных кабинок. На дверях есть условные обозначения – «Мужской», «Женский» и для инвалидов. Вроде ничего необычного, однако, внимание самарца привлекла дверь, где были изображены и мужчина, и женщина.

- Кабинка с двумя силуэтами - это для поднятия демографии? Ну, да, парк-то «Молодежный», - шутит Максим.

В комментариях подписчики подхватили юмор, кто-то предположил, что это туалет для «Семейных», а кто-то обратил внимание на другую дверь – без подписей. Ответ на эти вопросы могут дать только проектировщики, которые и придумали проект благоустройства самарского парка.

Один из комментаторов решил пролить свет на загадочные маркировки туалета и рассказал, что двумя силуэтами обычно обозначают, что данное помещение для общего пользования. Например, там может стоять только раковина, если человеку нужно лишь сполоснуть руки или умыться. Это сделано для удобства, чтобы не отстаивать всю очередь ради пятисекундного занятия.