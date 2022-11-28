В Самарской области ночью студент пырнул 25-летнего мужчину

Молодой человек нанес оппоненту несколько ударов ножом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области местного жителя доставили в больницу после драки. На него с ножом напал 18-летний студент.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ночью в дежурную часть обратились за помощью. Полицейским рассказали о драке двух мужчин у кафе. В результате конфликта, потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Правоохранители выяснили, мужчины отдыхали в кафе и поругались в самом заведении. Уже после они вышли на улицу, где подозреваемый достал предмет, похожий на нож и решил им воспользоваться.

Эксперты отмечают, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Полицейские смогли задержать злоумышленника. Ранее судимый парень признал свою вину. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.