В Самарской области автолюбительница задолжала 235 тысяч рублей за нарушение ПДД

Приставы арестовали автомобиль должницы. Фото: ГУФССП России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местная жительница задолжала по штрафам за нарушение правил дорожного движения. За это правоохранители арестовали ее автомобиль.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в отношении местной жительницы возбудили более 130 исполнительных производств. Общая сумма составила 151 тысячу рублей. Должница получила все необходимые документы, но продолжила игнорировать требования. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора, сумма которого составила 85 тысяч рублей.

Во время очередного рейда правоохранители задержали злоумышленницу и предложили оплатить ей штраф, но она отказалась. Сотрудники службы арестовали ее автомобиль и отправили его на стоянку. Женщине предстоит либо оплатить задолженность, либо попрощаться с машиной.

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