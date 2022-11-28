Щит для проходки тоннеля метро опустят в котлован на ул. Галактионовской в Самаре в декабре 2022

Рабочие опустились на глубину более 20 метров
Фото: администрация Самары
Стало известно, когда в котлован на улице Галактионовской в Самаре опустят щит для проходки тоннеля станции метро «Театральная». Эти работы запланированы на декабрь 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Подрядчик с опережением графика разрабатывает стартовый котлован на улице Галактионовской. Уже в декабре 2022 года туда планируется опустить тоннелепроходческий комплекс. Специалисты смонтируют щит, который отправится в сторону пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой, - рассказали в мэрии.
Разработка котлована почти завершена. Вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской его глубина должна достичь 21 метра. В настоящее время специалисты опустились на глубину более 20 метров. Уже скоро подрядчик приступит к новому этапу работ.
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