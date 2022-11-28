Госдума РФ приняла проект федерального бюджета на 2023–2025 годы

На 8,9 миллиардов рублей больше пойдет на развитие городского электрического транспорта. Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Информация появилась на официальном сайте Думы.

Согласно документу доходы бюджета России на следующий год составляют 26,13 триллионов рублей (17,4 % ВВП), а расходы — 29,056 триллионов (19,4% ВВП). В качестве источника покрытия дефицита выбраны госзаимствования.

Всего было 750 поправок, которые позволят дополнительно поддержать семьи военнослужащих, развивать сельские территории, добавлять трамваи и троллейбусы. В 2023 и 2024 года увеличат финансирование военных госпиталей на 4,6 миллиардов рублей.

Также выделили 8 миллиардов рублей на программу комплексного развития сел. Увеличилось и финансирование программы устранения цифрового неравенства, которая позволит подключить 1800 малых населенных пунктов к интернету.

Помимо этого, на 8,9 миллиардов рублей больше пойдет на развитие городского электрического транспорта в следующем году. Напомним, в Самарской области Губдума приняла в первом чтении бюджет региона на 2023 год.

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