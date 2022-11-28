Пьяный самарец ранним утром решил оторвать зеркала у нескольких автомобилей

Отломанные зеркала валялись на проезжей части. Фото: "ДТП Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами прогулки по бульвару Ивана Финютина. Пьяный мужчина разгуливал по автомобильной дороге и отламывал зеркала у припаркованных машин.

Судя по опубликованному видео, злоумышленник успел повредить несколько автомобилей. По словам очевидцев, он был вооружен ломом и решил выйти на расправу с машинами ранним утром, в 04:00, 28 ноября 2022 года. Видимо, горожане уже успели столкнуться с мужчиной и обменяться нелестными фразами.

Горожане хотели отомстить за транспорт, но это не попало в кадр. Что случилось на самом деле – пока неизвестно.

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