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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 6:41

В Самаре пенсионер на Nissan врезался в два припаркованных автомобиля

Пострадала девушка, которая стояла рядом со своей машиной
Ирина СИНЕГУБОВА
Пожилой мужчина не проконтролировал дорожную ситуацию.

Пожилой мужчина не проконтролировал дорожную ситуацию.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 27 ноября, в 00:45 в Кировском районе Самары 61-летний водитель Nissan Qashqai врезался в припаркованный автомобиль, который отбросило на впереди стоящую машину.

— Пожилой мужчина ехал по улице Стара Загора, в районе дома № 267А он наехал на припаркованный автомобиль Opel Corsa, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Возле своей машины вдоль правого края проезжей части стояла 29-летняя девушка. В результате удара ее иномарку отбросило на впереди стоящий автомобиль Ford Focus, водителя которого на месте не было.

Пострадавшую 29-летнюю девушку пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. По данным полицейских, пожилой мужчина с ноября прошлого года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался три раза.

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