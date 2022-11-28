Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей и коллег на Новый год

Большинство готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос Зарплаты.ру, который проводился с 15 по 23 ноября, показал, будут ли играть самарцы в Тайного Санту на работе, сколько готовы потратить на подарок коллегам и что ждут от компании на Новый год.

Лидером желаемого новогоднего подарка стала денежная премия (89%), другая часть работников хотели бы получить сертификаты в магазины (29%), сладости (10%), сувениры и корпоративный мерч (6%), новогоднюю атрибутику (6%).

Среди респондентов были и те, кому было бы достаточно грамот, благодарственных писем, передачи денег в благотворительные проекты и фонды. А вот играть в Тайного Санту с коллегами в этом году собирается только треть компаний. Большинство из них готовы потратить на подарок не более 500 рублей (71%), а остальные могут позволить израсходовать от одной до двух тысяч рублей.

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