Сразу два клуба Самарской области попали в плей-офф Кубка России по футболу

Команды из Самары и Тольятти вышли в следующий тур Кубка России Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сразу два клуба Самарской области вышли в плей-офф Кубка России по футболу. Борьбу за главный трофей продолжат самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Губернатор Дмитрий Азаров поздравил команды и их болельщиков.

- Пробиться в число 16 участников плей-офф, среди которых топ-клубы российского футбола, - дорогого стоит. Хороший результат для самарского футбола. Но, конечно, главные матчи «Крыльев Советов» и «Акрона» еще впереди, - отметил глава региона.

Напомним, 27 ноября 2022 года «Крылья Советов» в рамках Кубка России сыграли с воронежским «Факелом». Они победили соперника со счетом 1:0. Отличился Дмитрий Цыпченко. В итоге самарская команда с 12 очками заняла в группе В второе место. Первым идет московский «Спартак».

Тольяттинский «Акрон» в этом розыгрыше Кубка России победил «Торпедо», «Пересвет» и «Аланию». Он вышел в следующий этап в нижнюю сетку.

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