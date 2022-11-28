В Самарской области мужчина разбил куском трубы окно и ограбил пенсионерку

Мужчина пробрался в дом и забрал чужие вещи. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области местный житель решил ограбить свою соседку. Он вооружился куском сантехнической трубы и разбил окно.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в дежурную часть потерпевшая обратилась за помощью. Она рассказала сотрудникам полиции, что неизвестный пробрался к ней в дом, украл мобильный телефон и кошелек, в котором было 200 рублей. Правоохранители выяснили, что мужчина разбил окно куском трубы и залез в чужую квартиру.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. После ограбления он уехал на такси к ломбарду, где сдал награбленное. Полицейские доставили мужчину в отделение. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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