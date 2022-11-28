В Самарской области переднюю часть «ВАЗ-2114» смяло после столкновения с Toyota Land Cruiser

Пострадали 31-летний водитель отечественной легковушки и 47-летняя пассажирка иномарки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 27 ноября, в 15:00 в Елховском районе Самарской области 61-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser врезался в «ВАЗ-2114». Переднюю часть отечественной легковушки «разворотило».

— Пенсионер ехал по трассе «Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара» в сторону Ульяновска, на 354 км он не оценил дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДТП пострадали 31-летний водитель отечественной легковушки и 47-летняя пассажирка иномарки. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным полицейских, пожилой мужчина с ноября прошлого года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз.

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