Более 27 тысяч кв. м в Советском районе Самары хотят застроить многоэтажками

Высотки могут разместить в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Долотной и Гастелло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары планируют построить новые высотки. Они могут появиться на участке площадью 27 229 кв. м в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Об этом говорится в документах на сайте мэрии города.

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключения договора аренды данной территории. Разрешенное использование земельного участка — многоэтажная жилая застройка, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее образование. Площадку планируют использовать под размещение высоток.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 декабря 2022 года. Сами торги состоятся 10 января 2023-го. Начальная цена лота — чуть более 15 млн рублей. Шаг аукциона — 452 460 рублей.

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