Самарцам рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах

Жители смогут купить продукты по низкой цене Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали местным жителям, как меньше тратить в продуктовых магазинах. В областной столице провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации на 28 ноября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 320 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Репчатый лук за 15,89 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Подсолнечное масло за 67,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Яблоки за 52,59 рубля/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине. Все подробности о ценах и адресах указаны на сайте мэрии.

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