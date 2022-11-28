В Самаре у нелегального продавца сетей и раколовок нашли товар на 68 млн рублей

Правоохранители изъяли из незаконного оборота весь рыболовный товар / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

В Самаре транспортные полицейские задержали 36-летнего иностранца. Мужчина незаконно торговал рыболовными сетями и раколовками. У него изъяли весь товар. Общая его стоимость составила более 68 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

— Мужчина продавал рыболовные сети и раколовки в одном из рыболовных магазинов Самары с мая 2022 года. Никаких разрешающих документов у него не было, как и регистрации в качестве предпринимателя, — рассказали правоохранители.

Продажа велась оптом. Реализация товара шла как по Самарской области, так и в соседние регионы. Орудия лова иностранец хранил на двух арендованных складах.

Иностранец нелегально торговал рыболовными сетями, раколовками и "косынками" / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

Транспортные полицейские и представители ТУ Росрыболовства провели совместный рейд и изъяли товар из незаконного оборота. Они нашли более 100 тысяч синтетических рыболовных сетей, свыше 10 тысяч раколовок, около 500 снастей «косынка». Их общая стоимость превышает 68 млн рублей. Также правоохранители обнаружили более 1,5 тысяч коробок с рыболовным товаром без сопроводительных документов.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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