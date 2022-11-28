Самарцы рассказали, кого поддерживают на Чемпионате Мира по футболу в Катаре

Роналду забил с пенальти в матче с Ганой. Фото: Reuters

Жители Самары рассказали, кого поддерживают на Чемпионате Мира - 2023 в Катаре. Праздник футбола, правда без алкоголя и по строгим правилам, проходит прямо в эти дни. За происходящим онлайн следят тысячи болельщиков из разных стран мира, а вот сборной России на этом ЧМ-2023 нет. За выход в плей-офф борются Гана и Южная Корея, Камерун и Сербия. Фанаты со всего мира с содроганием сердца ждут, отомстит ли Роналду Суаресу и Кавани, как пройдет игра Португалия - Уругвай.

Самарцы тоже не остались в стороне от большого спорта. Футбол смотрят дома и в барах, на больших экранах. Но не так активно, как тогда, когда в этом празднике спорта участвовала Россия. Большинство участников опроса "Комсомолки" признались, что ни за кого не переживают и вообще не смотрят чемпионат - без России не интересно. Еще 27% опрошенных не интересуются футболом вовсе.

Самой популярной у наших подписчиков в ВК стала команда Сербии - за нее болеют 22,06% самарцев. Остальные сборные вызывают гораздо меньше сочувствия. Еще 7,35% опрошенных переживают за Бразилию, 3,68% за Аргентину. И никто не желает победы Германии.