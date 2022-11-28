В Самарской области врач получил смертельное ранение во время охоты

Медика тольяттинской больницы ранили на охоте в голову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на субботу, 26 ноября 2022 года, в Самарской области в районе Мусорского охотхозяйства произошло ЧП. Там во время охоты погиб мужчина. Предположительно, это врач одной из тольяттинских больниц. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Волга Ньюс.

По предварительным данным, мужчина находился в автомобиле Chevrolet Niva. Он получил ранение в голову и скончался на месте. Обстоятельства смертельного происшествия пока неизвестны. Это предстоит выяснить правоохранителям.

Насколько известно, по факту случившегося организована проверка. Необходимо выяснить, как именно погиб мужчина и не было ли браконьерства.

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