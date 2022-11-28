В Самарской области мужчина заработал на запрещенных веществах почти 600 тысяч рублей

Наркоторговец продавал вещества в социальных сетях. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил заработать на продаже запрещенных веществ. Он распространял информацию о наркотиках в интернете.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в прошлом году сотрудники полиции получили информацию о наркоторговце. Он продавал мефедрон через социальные сети. Правоохранители смогли задержать злоумышленника и изъять его технику. Оказалось, мужчина получила криптовалюту за наркотики. Общая сумма за продажу веществ превысила 534 тысячи рублей.

По словам злоумышленника, он рассчитывал скрыть свою деятельность. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.