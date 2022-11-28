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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:28

В Самарской области в ходе рейдов около 171 водителя привлекли к ответственности за «тонировку»

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 65 водителей
Ирина СИНЕГУБОВА
В отношении двух человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы.

В отношении двух человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 25 по 27 ноября полицейские выявили более 2200 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 65 водителей, а без водительских удостоверений – 9 жителей региона. Нарушили правила перевозки детей 40 раз.

Также зафиксировано 147 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 83 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 171 водителя.

В отношении двух человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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