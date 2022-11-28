В Самаре депутаты оценили преображение библиотек и подарили им книги

Депутаты побывали в четырех модельных библиотеках Самары / Фото: Единая Россия

В Самаре депутаты городской думы посетили модельные библиотеки. Всего их в областной столице четыре: две взрослые и две детские. Учреждения обновили по нацпроекту «Культура». Парламентарии ознакомились с их концепциями и оценили тематическое оформление.

— Такие образцовые библиотеки должны быть в больших масштабах. В них есть места, где люди могут посидеть, провести какие-то мероприятия, творческие встречи, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Сергей Рязанов.

Остальные библиотеки тоже планируют привести в порядок. По словам спикера думы Самары, координатора партпроекта «Культура малой родины» Алексея Дегтева, депутаты уже определили цели и задачи для включения в бюджет города и реконструкции.

Также парламентарии сделали муниципальным библиотекам подарок — передали книгу самарского писателя Василия Семенова. Ее выпустили в честь 210-летия со дня Бородинской битвы 1812 года. В издание вошли работы юных художников Самары и Донецка. Алексей Дегтев считает, что это произведение поможет раскрыть в подрастающем поколении любовь к Родине и гордость за историческое прошлое.

Парламентарии подарили книги, выпущенные в честь 210-летия Бородинского сражения / Фото: Единая Россия

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