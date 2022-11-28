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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:53

В Самарской области строитель понесет уголовное наказание за пьяное вождение

Он решил напиться с другом перед тем, как сесть за руль
Алена ПРОВКИНА
Мужчина разъезжал на чужом автомобиле

Мужчина разъезжал на чужом автомобиле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель не захотел отказываться от автомобиля после выпитого спиртного. За это его привлекут к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль «Opel Astra», за рулем которого был неадекватный мужчина. Водитель не смог ответить на вопросы инспекторов и отказался проходить медицинское освидетельствование. Ранее автолюбителя уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

Позже задержанный признался, что работает строителем и решил выпить со своим знакомым, а после на машине товарища отправиться в Сызрань. На данный момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела.

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