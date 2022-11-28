В Самарской области строитель понесет уголовное наказание за пьяное вождение

Мужчина разъезжал на чужом автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель не захотел отказываться от автомобиля после выпитого спиртного. За это его привлекут к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль «Opel Astra», за рулем которого был неадекватный мужчина. Водитель не смог ответить на вопросы инспекторов и отказался проходить медицинское освидетельствование. Ранее автолюбителя уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

Позже задержанный признался, что работает строителем и решил выпить со своим знакомым, а после на машине товарища отправиться в Сызрань. На данный момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.