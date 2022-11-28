Музей имени Алабина отмечает день рождения и приглашает самарцев на мастер-классы

Посетителям покажут инсталляцию «Картонная Самара» от Архитектурной школы. Фото: пресс-служба музея имени Алабина

Музей имени Алабина в честь своего 136-го дня рождения приглашает жителей Самарской области на день рождения. В воскресенье, 4 декабря, в 14:00, самарцев ждут лекции, инсталляции, мастер-классы, экскурсии и джазовый концерт.

Лекции будут посвящены древним амфибиям, космосу, самарскому модернизму, свойствам трав. Посетителям покажут инсталляцию «Картонная Самара» от Архитектурной школы «Футуругуру». Организаторы подготовили и дегустацию напитков, приготовленных из разных трав.

Также пройдут мастер-классы «Свечи из вощины», «Подарок для Музея», «Тетерки и их орнаменты», «Гибридные арт-объекты и случайные сборки». Стоимость детского билета на все мероприятия составляет 150 рублей, а взрослого - 200 рублей.

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