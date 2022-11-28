Стало известно, сколько жителей Самарской области заболели коронавирусом 28 ноября 2022 года

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает идти на спад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Самарской области 28 ноября 2022 года. Статистику сообщили в областном оперштабе.

– За сутки было проведено 7 226 лабораторных исследований на КВИ. У 160 человек диагноз подтвердился. 19 пациентов были госпитализированы, – сообщает оперштаб.

Наибольшее количество случаев заболевания было обнаружено в Самаре – здесь заболели 84 человека. На втором месте идет Тольятти – 46.

В других городах и муниципалитетах статистика значительно ниже. Так, в Волжском районе COVID-19 обнаружили у десяти человек, в Сызрани у восьми, в Новокуйбышевске – у шести. Три человека заболели в Октябрьске, двое – в Шигонском районе и один в Пестравском.

К сожалению, двое жителей губернии не смогли справиться с инфекцией.

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