Экс-глава самарского департамента градостроительства оштрафован за картельный сговор

Разбирательства начались из-за строительства дороги в Красноглинском районе. Фото: ФАС России

Экс-глава департамента градостроительства Самары получил штраф за нарушение закона о конкуренции. Самарское УФАС выяснило, что бывший руководитель ведомства заключил соглашение, которое ограничивало конкуренцию. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы.

Разбирательства начались из-за строительства дороги, расположенной в пределах жилой застройки на 23 км Московского шоссе. Выяснилось, что в 2016 году ООО «Финстрой» по договоренности с местными властями подготовило проектную документацию по указанному дорожному объекту. В 2017 году проект прошел госэкспертизу, после чего компания заключила договор генподряда с АО «ДОРИС», входящей в ГК «Финстрой». «ДОРИС» приступила к строительным работам.

Проект также был направлен в департамент градостроительства. Он лег в основу технического задания аукционной документации. В июле 2019 года департамент объявил аукцион, единственным участником которого стало АО «ДОРИС». Этот факт привлек внимание УФАС.

– Комиссия установила, что целью закупки был не поиск подрядчика, а строительство дороги заранее определенным субъектом рынка на неконкурентной основе путем обеспечения его победы в торгах, – отмечают в Самарском УФАС.

В апреле 2021 года служба вынесла решение о признании нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Финстрой», «АО ДОРИС» и департамента градостроительства. Решение областного УФАС поддержал суд Октябрьского района, а затем и Самарский облсуд.

По результатам рассмотрения дела экс-руководитель депграда был оштрафован на 40 тысяч рублей.

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