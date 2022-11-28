Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:59

В Самарской области женщина взяла кредит и «подарила» мошенникам 1,2 млн рублей

Незнакомцы позвонили и представились правоохранителями
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 34-летняя местная жительница, которая работает специалистом по социальному развитию публичного акционерного общества, перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей.

— Женщине позвонили незнакомцы, которые представились правоохранителями и сообщили, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенники предложили для отмены операций установить в телефон специальное приложение. Женщина взяла кредит и «подарила» им денежные средства. По словам звонивших, перевод необходимо было осуществить временно на «безопасный счет».

По словам жительницы Тольятти, она знала из медиа о подобных мошеннических схемах, но все равно поверила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.