В Самарской области женщина взяла кредит и «подарила» мошенникам 1,2 млн рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 34-летняя местная жительница, которая работает специалистом по социальному развитию публичного акционерного общества, перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей.

— Женщине позвонили незнакомцы, которые представились правоохранителями и сообщили, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенники предложили для отмены операций установить в телефон специальное приложение. Женщина взяла кредит и «подарила» им денежные средства. По словам звонивших, перевод необходимо было осуществить временно на «безопасный счет».

По словам жительницы Тольятти, она знала из медиа о подобных мошеннических схемах, но все равно поверила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов.

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