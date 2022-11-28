В Самаре женщина сломала ноги из-за наледи на улице Пионерской

Женщина упала возле подъезда Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 52-летняя жительница поскользнулась на наледи и сломала ноги. Ей пообещали выплатить компенсацию.

По сообщению прокуратуры Самарской области, женщина сообщила, что из-за падения снега и наледи получила серьезную травму – перелом обеих костей левой голени со смещением отломков. Как выяснилось, пострадавшая упала на дороге у подъезда на улице Пионерской. Из-за перелома она не смогла работать. Прокуратура обратилась в суд и потребовала от компании, занимающейся уборкой дворов, возместить средства на лечение и заработную плату.

Иск удовлетворили. Женщине выплатят компенсацию в размере 201 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.