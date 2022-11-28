Самарцев предупредили о повышении температуры горячей воды

Температуру горячей воды повысили из-за установления морозной погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась морозная погода. Из-за этого теплоэнергетики решили повысить температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах. Сильный кипяток до кранов жителей региона дойти не должен, но их все равно призвали быть осторожнее.

- Энергетики направили обслуживающим организациям рекомендации о проверке работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения МКД. Это важно, чтобы в краны жильцов не поступила горячая вода излишней температуры, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Специалисты напоминают самарцам, что нужно быть максимально осторожными с горячей водой. Особенно это касается детей. Нельзя допускать, чтобы они пользовались горячей водой без присмотра родителей.

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