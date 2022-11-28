Известный телеоператор скончался в Самаре в ноябре 2022 года

Телеоператор был участником и призером многих профессиональных конкурсов. Фото: администрация Самары

В Самаре скончался известный телеоператор Василий Колдашов, работающий на местном телеканале. Соболезнования семье выразила глава Самары Елена Лапушкина.

— Новость о кончине застала врасплох – вчера мы виделись на одном из городских мероприятий, он был полон сил и энергии. Я и мои коллеги навсегда запомним Василия Витальевича как настоящего профессионала, увлеченного своей работой, — написала Елена Лапушкина.

Василий Колдашов известен в Самаре и за ее пределами. Он был участником и призером многих профессиональных конкурсов. Совсем недавно известному телеоператору вручили в городской администрации награду за большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, которую подписал президент Владимир Путин.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Василия Колдашова.

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