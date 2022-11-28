Два федеральных застройщика могут заняться комплексным развитием территорий в Самаре

Федеральные компании планируют принять участие в аукционах по проектам КРТ Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны потенциальные инвесторы, которые могут заняться комплексным развитием территорий (КРТ) в Самаре. Это два крупных федеральных застройщика: ООО «ФСК Регион» и ГК «Самолет». Информация об этом прозвучала на встрече вице-губернатора региона Виктора Кудряшова с представителями компаний.

- «ФСК Регион» и «Самолет» готовы принять участие в аукционах в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, администрация Самары сформировала 17 лотов по проектам КРТ. Инвесторам предлагают заняться застройкой 26 кварталов общей площадью почти 144 га. Семь аукционов планируют провести до конца 2022 года.

Отметим, федеральные компании заинтересованы и в других проектах на территории Самары. Они могут построить в городе около 1 млн кв. м жилья. В настоящее время рассматриваются два участка: территория у стадиона «Солидарность Арена» и стрелка реки Самары.

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