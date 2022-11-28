В Самаре наградили победителей «Диктанта Победы» и конкурса школьных музеев

Победителей наградил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн / Фото: Единая Россия

В понедельник, 28 ноября 2022 года, в Самаре наградили региональных победителей «Диктанта Победы». В их число попали четыре человека: Василий Суржок, Роза Етриванова, Игорь Ведяев и Полина Никифорова. Благодарственные письма им вручил координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Самарская область показала очень высокие результаты по количеству площадок и по числу участников «Диктанта Победы». К сожалению, в этом году у нас нет федеральных победителей. Однако это лишний пример тому, что акция честная и итоги ее подводятся объективно, — отметил народный избранник.

Также Александр Хинштейн наградил сегодня победителей регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат». Всего было две номинации: лучший городской и лучший сельский музеи. В каждой выбрали по три победителя. Музеи, занявшие первые места, представят регион на федеральном этапе.

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