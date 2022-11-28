В Самарской области ребенку отказали выдать бесплатное лекарство

Ребенку не выдали необходимые лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области ребенку-инвалиду не выдали бесплатное лекарство. Средство отсутствовало в городской больнице.

По информации прокуратуры Самарской области, надзорное ведомство добивается в судебном порядке возмещения расходов. Родители за собственные средства купили лекарства, которые должны были выдать ребенку бесплатно. Помимо этого, работники больницы не смогли предоставить точную информацию о лекарственном препарате и его дозах.

Правоохранители привлекли главврача к административной ответственности. Благодаря работе ведомства, удалось добиться получения лекарств. На данный момент прокуратура пытается добиться выплаты ущерба родителям ребенка.

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