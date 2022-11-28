Каток открылся на Московском шоссе в Самаре в ноябре 2022 года

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00 / Фото: mega.ru

Один из первых уличных катков заработал в Самаре в ноябре 2022 года. Ледовую площадку разместили около ТРК «Мега» на 24 км Московского шоссе. Об этом сообщили представители торгового центра.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Он платный. В будни детский билет (до 7 лет включительно) стоит 150 рублей, взрослый — 200 рублей. В выходные — 200 и 250 рублей соответственно. Один сеанс длится час. Прокат коньков — 100 рублей, заточка — 300.

Также желающие могут приобрести абонементы: для детей до 7 лет — 1000 рублей на 30 дней, для взрослых — 1500 рублей на 30 дней. В их стоимость входит аренда коньков. Те, кто хочет улучшить навыки по фигурному катанию, могут взять занятие с персональным тренером. Оно стоит 700 рублей (30 минут). Подробнее здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал