Три человека погибли на пожарах в Самарской области 26-27 ноября 2022 года

Всего за минувшие три дня в Самарской области произошло 42 пожара Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 25 по 28 ноября 2022 года произошло 42 пожара: 29 — в городах и 13 — в районах. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранним утром в субботу, 26 ноября 2022 года, пожарные выезжали на вызов в Кинеле. Там в районе дома № 13 по улице Киевской горел автомобиль ВАЗ-2110. Пламя потушили за несколько минут. Однако пожар успел унести жизнь 33-летнего мужчины.

Еще одно ЧП зафиксировали днем в воскресенье, 27 ноября 2022 года, на улице Калинина в Новокуйбышевске. На кухне одной из квартир горели домашние вещи. Площадь пожара составила 7 кв. м. К сожалению, погибла 51-летняя женщина. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Третий пожар тоже произошел 27 ноября. На улице Ярославской в Тольятти вспыхнула квартира. Огонь охватил домашние вещи и распространился по площади в 10 кв. м. Умер 69-летний мужчина. Специалисты предполагают, что всему виной — неосторожное курение.

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