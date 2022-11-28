В Самаре полицейские изъяли 200 литров незамерзайки и более 60 литров алкоголя

Всего было пресечено 30 правонарушений, среди них потребление алкоголя в неположенных местах. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары за один день прошли рейды, в которых участвовали более 85 сотрудников органов внутренних дел.

— Проверено было около 40 людей, которые находятся под административным надзором, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Всего было пресечено 30 правонарушений, среди них потребление алкоголя в неположенных местах. Из незаконного оборота изъяли 200 литров стеклоомывающей жидкости, которые нашли в гараже на улице Алма-Атинской.

Помимо этого, на проспекте Карла Маркса полицейские обнаружили 13,5 литров спиртосодержащей продукции и 50 литров пива. Также проверили магазин-бар на проспекте Металлургов и кафе-баре на ул. Алма-Атинской, где продается алкоголь без сопроводительных документов.

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