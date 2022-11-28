Фестиваль уличного искусства Samara Ground Art пройдет в Самаре в декабре 2022 года

Участниками фестиваля станут художники Константин Змук, Петр Герасименко, Владимир Абих

В Самаре в третий раз состоится фестиваль уличного искусства Samara Ground Art. Он пройдет в декабре 2022 года при поддержке регионального министерства культуры. Организатор — АНО ПСП «Институт современной женщины».

Проект объединит изобразительное искусство и социальную рекламу. В нем примут участие известные российские художники Константин Змук, Петр Герасименко, Владимир Абих. Они создадут плакаты, направленные на снижение социальной напряженности и переключающие внимание жителей на доброе, красивое и вечное.

— Билборды и цифровые постеры расположат на городских улицах. Также палнируется создать видеоролик. Его будут транслировать в общественном транспорте, — сообщили организаторы.

Напомним, Samara Ground проводят с 2020 года. Теперь на фасадах домов Самаре есть работы московского художника Андрея Бергера, Рустама Qbic из Казани, Ares Badsector из Турции, аргентинца Малкольма Рокса и других известных уличных художников.

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