Окна из уникальных блоков Фальконье на доме Сурошникова восстановят в Самаре

Оставшиеся блоки сохранят и используют при реставрации окон / Фото: t.me/ugookn63

Стала известна судьба окон из стеклянных блоков Фальконье в доме Сурошникова на улице Фрунзе в Самаре. Ранее их почти полностью уничтожили в ходе проведения капитального ремонта.

— Осмотрели объект и зафиксировали повреждения. Сотрудники управления отобрали все сохранившиеся элементы — 40 блоков Фальконье. Их законсервировали, чтобы в дальнейшем использовать при реставрации окон, — сообщили в УГООКН Самарской области.

Что касается поврежденных элементов, которые уже невозможно восстановить, то их отправят в музей. Также их планируют использовать в качестве учебных экспонатов.

Ведомство подготовило предостережение в адрес собственников дома Сурошникова. В рамках досудебного разбирательства было решено восстановить окна. «Стеклянные кирпичи» изготовят петербургские стеклодувы и реставраторы. Они же займутся укладкой. Кроме того, сохранившиеся окна из блоков Фальконе планируют включить в предметы охраны памятников архитектуры Самары.

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