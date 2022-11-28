Виктор Кудряшов принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Председатель областного правительства представил проект строительства новой трассы и моста через Волгу. Фото: правительство Самарской области

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли». Мероприятие состоялось в Оренбурге в понедельник, 28 ноября.

Виктор Кудряшов рассказал о строительстве на территории губернии новой трассы и моста через Волгу. Объекты являются частью крупнейшего инфраструктурного проекта по созданию транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

– Реализация проекта позволит укрепить экономические связи между Россией и странами Центральной и Восточной Азии в рамках исполнения межгосударственных соглашений, – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Протяженность российской части маршрута составит 2400 км, из порядка 100 км – по территории Самарской области. Дорога свяжет трассу М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, а также направления грузопотоков в Казахстан: по трассе А-300 через пограничный переход – автомобильный пункт пропуска Маштаково, и по трассе М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу, Актобе. Реализация проекта позволит выстроить новые логистические цепочки с Казахстаном, Китаем и другими странами.

– Строительство самарского участка дороги повысит инвестиционную привлекательность Самарской области. Маршрут пройдет рядом с важными объектами инвестиционной инфраструктуры: ОЭЗ «Тольятти» и технопарком «Жигулевская долина», – отметил Виктор Кудряшов.

Он также добавил, что в регионе есть все возможности для сотрудничества предпринимателей из Казахстана с местными коллегами, и пригласил участников форума посетить Самарскую область.

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