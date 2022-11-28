В Самаре с 29 ноября по 1 декабря 2022 года отключат холодную воду на пяти улицах

По данным «РКС-Самара», отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На текущей неделе, с 29 ноября по 1 декабря 2022 года, на пяти улицах Самары отключат горячую воду. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Специалисты «РКС-Самара» будут проводить ремонтно-профилактические работы. Это потребует кратковременного отключения воды, – отмечают в ресурсоснабжающей организации.

С 8:00 29 ноября до 8:00 30 ноября холодного водоснабжения не будет на улице Мичурина, 15. 1 декабря ХВС отключат на улице 22 Партсъезда, 3,7, 10, 2а, 6, 6а, 8. Срок – с 9:00 до 21:00.

Также 1 декабря подачу холодного водоснабжения приостановят по улицам: Владимирская, 21, 23, 27, 29; К.Маркса, 6; Чернореченская, 27А. ХВС не будет с 10:00 до 13:00.

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