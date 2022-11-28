«Одна просьба – пишите нам письма»: мобилизованные Самарской области передали слова благодарности с передовой

Отправка подразделений мобилизованных состоялась на прошлой неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе в Самарской области состоялась отправка подразделений мобилизованных бойцов. А 28 ноября с передовой пришла первая весточка. Военнослужащие сообщили, что добрались до места своей дислокации и готовы выполнять поставленные перед ними задачи. Они также поблагодарили земляков и местных властей за оказанную помощь и поддержку. От имени всех бойцов к жителям региона обратился мобилизованный депутат Губдумы Дмитрий Холин.

– Уважаемые жители, губернатор Самарской области и все, кто нам помог. Обращаюсь к вам от имени подразделений мобилизованных военнослужащих, которых вы недавно проводили. Сейчас, когда мы находимся там, где положено, я понимаю, насколько вы о нас позаботились, – отмечает Дмитрий Холин. – Все то, что вы нам дали – начиная от сапог и заканчивая источниками энергии – нам здесь очень помогает.

Он также рассказал о текущем эмоциональном состоянии бойцов и о том, что им необходимо в настоящий момент.

– У нас все хорошо, мы все шлем вам искренние слова благодарности. Просим только одного – шлите нам письма, – обратился Дмитрий Холин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.