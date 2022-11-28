Самарский «Стройфарфор» планирует расширение производственных мощностей

Завод производит керамогранит и сантехнические изделия. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В пятницу, 25 ноября, министр экономического развития региона Дмитрий Богданов посетил самарский завод «Стройфарфор». Компания занимается производством керамических изделий и сантехники и поставляет свою продукцию в 81 субъект РФ и 15 стран мира. Несколько лет назад компания перешла на российское сырье, благодаря чему в текущей ситуации не испытала санкционного давления.

– Мы сталкивались с серьезными вызовами по импортному сырью. В 2014 году заменили его на российские материалы – закупаем их на Урале, в Оренбурге. Качество осталось прежним, мы производим по 7 тысяч сантехнических изделий в сутки, а в год – более 2 млн. единиц продукции, – рассказал гендиректор завода «Стройфарфор» Павел Мисюля.

В развитии предприятии особую роль играют государственные меры поддержки, которыми завод активно пользуется. Так, для реализации крупных инвестпроектов в сфере импортозамещения, расширения и обновления производства были привлечены льготные займы Фонда развития промышленности. Их общая сумма превысила 450 млн рублей. Сегодня предприятие планирует расширение производственных мощностей.

– Конечно, текущая обстановка сказывается на предприятии: это и смена ряда экспортных направлений, и омологация поставки комплектующих изделий, сырья. Однако команда успешно справляется. За этим стоит большой труд коллектива, который развивается, инвестирует, пользуется региональными и федеральными инструментами поддержки. Со своей стороны мы продолжим делать все, чтобы предприятие стабильно и успешно работало, – подчеркнул Дмитрий Богданов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.