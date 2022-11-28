Военнослужащие поблагодарили самарский фонд «Звезда и Лира» за помощь

В частности, бойцы выразили благодарность за помощь в приобретении бензо-генератора.

Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, обратились к самарскому фонду «Звезда и Лира». Они записали видео, на котором поблагодарили фонд за помощь – в частности, в приобретении бензо-генератора.

– Огромное спасибо вам за предоставленный нам аппарат. Он будет работать для победы, – отметили бойцы.

В фонде, в свою очередь, отметили, что обратная связь от военнослужащих придала им сил и еще сильнее укрепила веру в победу.

– Обратная связь с передовой придает сил, и мы вновь готовы действовать! Если побеждать, то вместе, – поделились в фонде «Звезда и Лира».

Напомним, фонд оказывает помощь бойцам с начала СВО. Только по состоянию на октябрь силами фонда военнослужащим было отправлено более 100 тепловизоров, 99 квадрокоптеров, 5 бензо-генераторов, 42 комплекта средств связи, 10 прицелов ночного видения и ряд других необходимых вещей.

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