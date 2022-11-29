В Самаре из-за аварии на улице Промышленности затруднено движение на двух полосах дороги

Из-за аварии движение затруднено. Фото: Евгений Щекин

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился фотографией серьезного дорожного происшествия. Из-за столкновения затруднено движение на участке.

Судя по опубликованному сообщению, в социальных сетях, авария произошла ранним утром во вторник, 29 ноября 2022 года. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Промышленности в сторону улицы Советской Армии от улицы Аэродромной. Автолюбители пожаловали на затрудненное движение. Очевидцы отмечают, что машины перекрыли обе полосы.

Напомним, в областной столице планируют открыть полосу движения на улице Ново-Садовой в начале декабря. На участке рабочие продолжают строительство новой станции метро «Театральная».

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