В Самаре из-за аварии на улице Промышленности затруднено движение на двух полосах дороги

Из-за аварии движение затруднено. Фото: Евгений Щекин
В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился фотографией серьезного дорожного происшествия. Из-за столкновения затруднено движение на участке.
Судя по опубликованному сообщению, в социальных сетях, авария произошла ранним утром во вторник, 29 ноября 2022 года. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Промышленности в сторону улицы Советской Армии от улицы Аэродромной. Автолюбители пожаловали на затрудненное движение. Очевидцы отмечают, что машины перекрыли обе полосы.
Напомним, в областной столице планируют открыть полосу движения на улице Ново-Садовой в начале декабря. На участке рабочие продолжают строительство новой станции метро «Театральная».
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